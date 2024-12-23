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سعر Sallar (ALL) المباشر لليوم هو USD 0.00244326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.39M . يتم تحديث سعر ALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sallar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 307.73K - تغيير سعر Sallar خلال اليوم هو -5.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B

أداء سعر Sallar (ALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sallar مقابل USD هو $ -0.000146699963587039 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sallar مقابل USD هو $ +0.0016258876 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sallar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sallar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000146699963587039 -5.66% 30 يوم $ +0.0016258876 +66.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sallar (ALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sallar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00243288$ 0.00243288 $ 0.00243288 24 ساعة مرتفع $ 0.00263912$ 0.00263912 $ 0.00263912 عالية طوال الوقت $ 0.00381233$ 0.00381233 $ 0.00381233 تغير السعر (1 ساعة) -2.13% تغير السعر (1يوم) -5.66% تغير السعر (7 أيام) -29.69%

معلومات سوق Sallar (ALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: