سعر SAIKO INU اليوم

السعر المباشر لمشروع SAIKO INU (SAIKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAIKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAIKO.

يحتل SAIKO INU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 235,766، مع عرض متداول قدره 1.00T SAIKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAIKO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAIKO بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و-3.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SAIKO INU (SAIKO)

القيمة السوقية $ 235.77K$ 235.77K $ 235.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 235.77K$ 235.77K $ 235.77K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SAIKO INU هي $ 235.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAIKO يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 235.77K.