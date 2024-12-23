سعر SAD MEOW (SADMEOW)
سعر SAD MEOW (SADMEOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.23K. يتم تحديث سعر SADMEOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAD MEOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K
- تغيير سعر SAD MEOW خلال اليوم هو -20.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SADMEOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SADMEOW.
خلال اليوم، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.08%
|30 يوم
|$ 0
|-41.05%
|60 يوم
|$ 0
|-80.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAD MEOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.42%
-20.08%
-30.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SADMEOW إلى AUD
A$--
|1 SADMEOW إلى GBP
￡--
|1 SADMEOW إلى EUR
€--
|1 SADMEOW إلى USD
$--
|1 SADMEOW إلى MYR
RM--
|1 SADMEOW إلى TRY
₺--
|1 SADMEOW إلى JPY
¥--
|1 SADMEOW إلى RUB
₽--
|1 SADMEOW إلى INR
₹--
|1 SADMEOW إلى IDR
Rp--
|1 SADMEOW إلى PHP
₱--
|1 SADMEOW إلى EGP
￡E.--
|1 SADMEOW إلى BRL
R$--
|1 SADMEOW إلى CAD
C$--
|1 SADMEOW إلى BDT
৳--
|1 SADMEOW إلى NGN
₦--
|1 SADMEOW إلى UAH
₴--
|1 SADMEOW إلى VES
Bs--
|1 SADMEOW إلى PKR
Rs--
|1 SADMEOW إلى KZT
₸--
|1 SADMEOW إلى THB
฿--
|1 SADMEOW إلى TWD
NT$--
|1 SADMEOW إلى CHF
Fr--
|1 SADMEOW إلى HKD
HK$--
|1 SADMEOW إلى MAD
.د.م--