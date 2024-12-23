احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SADMEOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SADMEOW.

سعر SAD MEOW (SADMEOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.23K . يتم تحديث سعر SADMEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SAD MEOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K - تغيير سعر SAD MEOW خلال اليوم هو -20.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SAD MEOW (SADMEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SAD MEOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.08% 30 يوم $ 0 -41.05% 60 يوم $ 0 -80.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SAD MEOW (SADMEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SAD MEOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00241871$ 0.00241871 $ 0.00241871 تغير السعر (1 ساعة) +1.42% تغير السعر (1يوم) -20.08% تغير السعر (7 أيام) -30.43%

معلومات سوق SAD MEOW (SADMEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: