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سعر ryoshi with knife (RYOSHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 507.23K . يتم تحديث سعر RYOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ryoshi with knife الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.79K - تغيير سعر ryoshi with knife خلال اليوم هو +5.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78T

أداء سعر ryoshi with knife (RYOSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ryoshi with knife مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ryoshi with knife مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ryoshi with knife مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ryoshi with knife مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.58% 30 يوم $ 0 -8.33% 60 يوم $ 0 -35.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ryoshi with knife (RYOSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ryoshi with knife: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +5.58% تغير السعر (7 أيام) -5.43%

معلومات سوق ryoshi with knife (RYOSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: