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سعر Rubidium (RBD) المباشر لليوم هو USD 0.04465387 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.08M . يتم تحديث سعر RBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rubidium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.96K - تغيير سعر Rubidium خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.52M

أداء سعر Rubidium (RBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rubidium مقابل USD هو $ -0.00027114530559258 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rubidium مقابل USD هو $ +0.0795662303 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rubidium مقابل USD هو $ +0.0298333219 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rubidium مقابل USD هو $ +0.02777707645400105 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027114530559258 -0.60% 30 يوم $ +0.0795662303 +178.18% 60 يوم $ +0.0298333219 +66.81% 90 يوم $ +0.02777707645400105 +164.59%

تحليل سعر Rubidium (RBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rubidium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04322789$ 0.04322789 $ 0.04322789 24 ساعة مرتفع $ 0.04493023$ 0.04493023 $ 0.04493023 عالية طوال الوقت $ 0.068062$ 0.068062 $ 0.068062 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -7.23%

معلومات سوق Rubidium (RBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: