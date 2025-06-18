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سعر ROVR Network (ROVR) المباشر لليوم هو USD 0.01166793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر ROVR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ROVR Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ROVR Network خلال اليوم هو +12.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.35M

أداء سعر ROVR Network (ROVR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ +0.00126541 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00126541 +12.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ROVR Network (ROVR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ROVR Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01040158$ 0.01040158 $ 0.01040158 24 ساعة مرتفع $ 0.01219222$ 0.01219222 $ 0.01219222 عالية طوال الوقت $ 0.01219222$ 0.01219222 $ 0.01219222 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +12.16% تغير السعر (7 أيام) +24.18%

معلومات سوق ROVR Network (ROVR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: