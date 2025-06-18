سعر ROVR Network (ROVR)
سعر ROVR Network (ROVR) المباشر لليوم هو USD 0.01166793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر ROVR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROVR Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ROVR Network خلال اليوم هو +12.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.35M
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خلال اليوم، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ +0.00126541 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROVR Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00126541
|+12.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROVR Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+12.16%
+24.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.
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