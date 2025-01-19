سعر Rosa Inu (ROSA)
سعر Rosa Inu (ROSA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rosa Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.55K
- تغيير سعر Rosa Inu خلال اليوم هو -13.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.09%
|30 يوم
|$ 0
|-34.57%
|60 يوم
|$ 0
|-92.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosa Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.62%
-13.09%
-24.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROSA is a meme digital asset inspired by dog-themed digital assets and created on the Solana network. Its purpose is to provide a fun and interactive contribution to the crypto world and encourage the community to come together and grow stronger together. This makes ROSA an attractive option for those interested in community-driven projects. The parties and events organized exclusively for ROSA holders are intended to provide fun and exclusive experiences. In addition, special products such as cups, mugs, t-shirts, etc. are planned so that ROSA investors can have unique and limited edition products. Events, promotions and special products organized exclusively for ROSA holders strengthen their loyalty to ROSA and encourage them to become more involved in the community. These privileges will give ROSA owners access to real-world experiences beyond their digital presence, making them feel closer to the community and encouraging their participation. These privileges offered by ROSA will increase users' loyalty to ROSA, further strengthening the community.
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