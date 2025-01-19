احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROSA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROSA.

سعر Rosa Inu (ROSA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ROSA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rosa Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.55K - تغيير سعر Rosa Inu خلال اليوم هو -13.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rosa Inu (ROSA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosa Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.09% 30 يوم $ 0 -34.57% 60 يوم $ 0 -92.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rosa Inu (ROSA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosa Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02197204$ 0.02197204 $ 0.02197204 تغير السعر (1 ساعة) -1.62% تغير السعر (1يوم) -13.09% تغير السعر (7 أيام) -24.62%

معلومات سوق Rosa Inu (ROSA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: