سعر Ropirito (ROPIRITO)
سعر Ropirito (ROPIRITO) المباشر لليوم هو USD 0.00394455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.94M. يتم تحديث سعر ROPIRITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ropirito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.07K
- تغيير سعر Ropirito خلال اليوم هو +3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ +0.00013667 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ -0.0026718504 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013667
|+3.59%
|30 يوم
|$ -0.0026718504
|-67.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ropirito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.51%
+3.59%
-54.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.
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