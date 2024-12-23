احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROPIRITO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROPIRITO.

سعر Ropirito (ROPIRITO) المباشر لليوم هو USD 0.00394455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.94M . يتم تحديث سعر ROPIRITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ropirito الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.07K - تغيير سعر Ropirito خلال اليوم هو +3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Ropirito (ROPIRITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ +0.00013667 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ -0.0026718504 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ropirito مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013667 +3.59% 30 يوم $ -0.0026718504 -67.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ropirito (ROPIRITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ropirito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00328816$ 0.00328816 $ 0.00328816 24 ساعة مرتفع $ 0.00432381$ 0.00432381 $ 0.00432381 عالية طوال الوقت $ 0.02334535$ 0.02334535 $ 0.02334535 تغير السعر (1 ساعة) +2.51% تغير السعر (1يوم) +3.59% تغير السعر (7 أيام) -54.11%

معلومات سوق Ropirito (ROPIRITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: