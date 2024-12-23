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سعر Robotic Doge (DOGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.50K . يتم تحديث سعر DOGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Robotic Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K - تغيير سعر Robotic Doge خلال اليوم هو +2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.52B

أداء سعر Robotic Doge (DOGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Robotic Doge (DOGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Robotic Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) +2.34% تغير السعر (7 أيام) -22.32%

معلومات سوق Robotic Doge (DOGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: