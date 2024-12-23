سعر Robotic Doge (DOGER)
سعر Robotic Doge (DOGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.50K. يتم تحديث سعر DOGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robotic Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K
- تغيير سعر Robotic Doge خلال اليوم هو +2.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 144.52B
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خلال اليوم، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robotic Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robotic Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.63%
+2.34%
-22.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes !
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