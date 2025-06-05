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سعر RIZE (RIZE) المباشر لليوم هو USD 0.04330618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.87M . يتم تحديث سعر RIZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIZE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RIZE خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر RIZE (RIZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIZE (RIZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04318262$ 0.04318262 $ 0.04318262 24 ساعة مرتفع $ 0.04770531$ 0.04770531 $ 0.04770531 عالية طوال الوقت $ 0.09678$ 0.09678 $ 0.09678 تغير السعر (1 ساعة) -7.38% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -29.39%

معلومات سوق RIZE (RIZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: