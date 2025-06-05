سعر RIZE (RIZE)
سعر RIZE (RIZE) المباشر لليوم هو USD 0.04330618. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.87M. يتم تحديث سعر RIZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIZE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RIZE خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.38%
+0.11%
-29.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
T-RIZE is an institutional-grade tokenization platform designed for the compliant tokenization and distribution of real-world assets (RWAs). It allows asset owners to tokenize projects and enables investors to access fractional ownership with onchain lifecycle management. The platform integrates with regulated distributors for compliant primary and secondary market access. It is further enhanced by a privacy-preserving decentralized machine learning infrastructure that accelerates due diligence, risk assessment, and valuation of tokenized assets.
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