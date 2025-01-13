سعر Ripple USD (RLUSD)
سعر Ripple USD (RLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.35M. يتم تحديث سعر RLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ripple USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.70M
- تغيير سعر Ripple USD خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.30M
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خلال اليوم، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ +0.00382253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00382253
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripple USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.38%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.
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$1.001
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RM4.49449
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₺35.4354
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¥157.82767
|1 RLUSD إلى RUB
₽101.73163
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₹86.25617
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Rp16,409.83344
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₱59.059
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￡E.50.5505
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R$6.12612
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C$1.44144
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₸530.75022
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฿34.71468
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NT$33.14311
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Fr0.91091
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