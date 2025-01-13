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سعر Ripple USD (RLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.35M . يتم تحديث سعر RLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ripple USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.70M - تغيير سعر Ripple USD خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.30M

أداء سعر Ripple USD (RLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ +0.00382253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripple USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00382253 +0.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ripple USD (RLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripple USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997228$ 0.997228 $ 0.997228 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Ripple USD (RLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: