سعر RIFT AI (RIFT)
سعر RIFT AI (RIFT) المباشر لليوم هو USD 0.01989805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIFT AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.45K
- تغيير سعر RIFT AI خلال اليوم هو -5.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ -0.00111535956699064 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00111535956699064
|-5.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIFT AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-5.30%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
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