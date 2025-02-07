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سعر RIFT AI (RIFT) المباشر لليوم هو USD 0.01989805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIFT AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.45K - تغيير سعر RIFT AI خلال اليوم هو -5.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RIFT AI (RIFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ -0.00111535956699064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIFT AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00111535956699064 -5.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIFT AI (RIFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIFT AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0192271$ 0.0192271 $ 0.0192271 24 ساعة مرتفع $ 0.02267173$ 0.02267173 $ 0.02267173 عالية طوال الوقت $ 0.02267173$ 0.02267173 $ 0.02267173 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -5.30% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق RIFT AI (RIFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: