سعر Reverse Unit Bias (RUB)
سعر Reverse Unit Bias (RUB) المباشر لليوم هو USD 2,606,293. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.61M. يتم تحديث سعر RUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reverse Unit Bias الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Reverse Unit Bias خلال اليوم هو -6.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RUB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RUB.
خلال اليوم، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ -176,343.155455441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -176,343.155455441
|-6.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reverse Unit Bias: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-6.33%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RUB والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RUB إلى VND
₫68,584,600,295
|1 RUB إلى AUD
A$4,013,691.22
|1 RUB إلى GBP
￡1,928,656.82
|1 RUB إلى EUR
€2,241,411.98
|1 RUB إلى USD
$2,606,293
|1 RUB إلى MYR
RM11,050,682.32
|1 RUB إلى TRY
₺103,000,699.36
|1 RUB إلى JPY
¥378,433,743.6
|1 RUB إلى RUB
₽204,567,937.57
|1 RUB إلى INR
₹225,183,715.2
|1 RUB إلى IDR
Rp42,726,107,917.92
|1 RUB إلى KRW
₩3,580,056,190.66
|1 RUB إلى PHP
₱148,141,694.12
|1 RUB إلى EGP
￡E.130,627,405.16
|1 RUB إلى BRL
R$14,308,548.57
|1 RUB إلى CAD
C$3,544,558.48
|1 RUB إلى BDT
৳318,593,256.32
|1 RUB إلى NGN
₦4,022,031,357.6
|1 RUB إلى UAH
₴108,239,348.29
|1 RUB إلى VES
Bs265,841,886
|1 RUB إلى PKR
Rs738,310,681.04
|1 RUB إلى KZT
₸1,351,805,990.31
|1 RUB إلى THB
฿85,043,340.59
|1 RUB إلى TWD
NT$77,042,021.08
|1 RUB إلى AED
د.إ9,565,095.31
|1 RUB إلى CHF
Fr2,111,097.33
|1 RUB إلى HKD
HK$20,433,337.12
|1 RUB إلى MAD
.د.م23,743,329.23
|1 RUB إلى MXN
$49,493,504.07