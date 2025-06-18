شعار Reverse Unit Bias

سعر Reverse Unit Bias (RUB)

USD

مخطط سعر Reverse Unit Bias (RUB) المباشر

$2,605,427
$2,605,427$2,605,427
-6.30%(1D)

سعر Reverse Unit Bias (RUB) لليوم

سعر Reverse Unit Bias (RUB) المباشر لليوم هو USD 2,606,293. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.61M. يتم تحديث سعر RUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reverse Unit Bias الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Reverse Unit Bias خلال اليوم هو -6.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RUB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RUB.

أداء سعر Reverse Unit Bias (RUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ -176,343.155455441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -176,343.155455441-6.33%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Reverse Unit Bias (RUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reverse Unit Bias: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2,349,506
$ 2,349,506$ 2,349,506

$ 2,827,835
$ 2,827,835$ 2,827,835

$ 3,766,200
$ 3,766,200$ 3,766,200

-0.20%

-6.33%

--

معلومات سوق Reverse Unit Bias (RUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

--
----

1.00
1.00 1.00

ما هو Reverse Unit Bias ( RUB )

RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Reverse Unit Bias (RUB)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RUB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Reverse Unit Bias (RUB)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة RUB إلى العملات المحلية

1 RUB إلى VND
68,584,600,295
1 RUB إلى AUD
A$4,013,691.22
1 RUB إلى GBP
1,928,656.82
1 RUB إلى EUR
2,241,411.98
1 RUB إلى USD
$2,606,293
1 RUB إلى MYR
RM11,050,682.32
1 RUB إلى TRY
103,000,699.36
1 RUB إلى JPY
¥378,433,743.6
1 RUB إلى RUB
204,567,937.57
1 RUB إلى INR
225,183,715.2
1 RUB إلى IDR
Rp42,726,107,917.92
1 RUB إلى KRW
3,580,056,190.66
1 RUB إلى PHP
148,141,694.12
1 RUB إلى EGP
￡E.130,627,405.16
1 RUB إلى BRL
R$14,308,548.57
1 RUB إلى CAD
C$3,544,558.48
1 RUB إلى BDT
318,593,256.32
1 RUB إلى NGN
4,022,031,357.6
1 RUB إلى UAH
108,239,348.29
1 RUB إلى VES
Bs265,841,886
1 RUB إلى PKR
Rs738,310,681.04
1 RUB إلى KZT
1,351,805,990.31
1 RUB إلى THB
฿85,043,340.59
1 RUB إلى TWD
NT$77,042,021.08
1 RUB إلى AED
د.إ9,565,095.31
1 RUB إلى CHF
Fr2,111,097.33
1 RUB إلى HKD
HK$20,433,337.12
1 RUB إلى MAD
.د.م23,743,329.23
1 RUB إلى MXN
$49,493,504.07