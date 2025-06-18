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سعر Reverse Unit Bias (RUB) المباشر لليوم هو USD 2,606,293 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.61M . يتم تحديث سعر RUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reverse Unit Bias الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Reverse Unit Bias خلال اليوم هو -6.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00

أداء سعر Reverse Unit Bias (RUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ -176,343.155455441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reverse Unit Bias مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -176,343.155455441 -6.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reverse Unit Bias (RUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reverse Unit Bias: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,349,506$ 2,349,506 $ 2,349,506 24 ساعة مرتفع $ 2,827,835$ 2,827,835 $ 2,827,835 عالية طوال الوقت $ 3,766,200$ 3,766,200 $ 3,766,200 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -6.33% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Reverse Unit Bias (RUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: