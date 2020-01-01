توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Reverse Unit Bias (RUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Reverse Unit Bias (RUB) RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. الموقع الرسمي: https://www.rub.meme/ اشتر RUB الآن!

توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Reverse Unit Bias (RUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M إجمالي العرض: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 العرض المتداول: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6,298,439 $ 6,298,439 $ 6,298,439 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 السعر الحالي: $ 4,938,868 $ 4,938,868 $ 4,938,868 معرفة المزيد عن سعر Reverse Unit Bias (RUB)

توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Reverse Unit Bias (RUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RUB، استكشف السعر المباشر لتوكن RUB!

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