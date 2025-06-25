سعر Retardmaxxing (RETARDMAXX)
سعر Retardmaxxing (RETARDMAXX) المباشر لليوم هو USD 0.00025933. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 264.49K. يتم تحديث سعر RETARDMAXX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Retardmaxxing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Retardmaxxing خلال اليوم هو -19.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Retardmaxxing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-19.07%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0002230238
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$0.00025933
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RM0.0010995592
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¥0.0375380175
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₽0.0203210988
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₱0.0147403172
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₸0.1340891698
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NT$0.0076398618
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د.إ0.0009517411
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Fr0.000207464
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