احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RETARDMAXX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RETARDMAXX.

سعر Retardmaxxing (RETARDMAXX) المباشر لليوم هو USD 0.00025933 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 264.49K . يتم تحديث سعر RETARDMAXX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Retardmaxxing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Retardmaxxing خلال اليوم هو -19.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Retardmaxxing (RETARDMAXX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Retardmaxxing مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Retardmaxxing (RETARDMAXX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Retardmaxxing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00023339$ 0.00023339 $ 0.00023339 24 ساعة مرتفع $ 0.00039137$ 0.00039137 $ 0.00039137 عالية طوال الوقت $ 0.00077083$ 0.00077083 $ 0.00077083 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -19.07% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Retardmaxxing (RETARDMAXX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: