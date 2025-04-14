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سعر Resupply USD (REUSD) المباشر لليوم هو USD 0.990508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resupply USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Resupply USD خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Resupply USD (REUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resupply USD مقابل USD هو $ -0.0022202857198119 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resupply USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resupply USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resupply USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0022202857198119 -0.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Resupply USD (REUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resupply USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989286$ 0.989286 $ 0.989286 24 ساعة مرتفع $ 0.993537$ 0.993537 $ 0.993537 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Resupply USD (REUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: