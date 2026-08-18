سعر Reject Modernity اليوم

السعر المباشر لمشروع Reject Modernity (ALPHA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALPHA.

يحتل Reject Modernity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,419، مع عرض متداول قدره 999.44M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01220404، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Reject Modernity (ALPHA)

القيمة السوقية $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

القيمة السوقية الحالية لـ Reject Modernity هي $ 35.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999438632.301207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.42K.