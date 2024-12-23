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سعر real fast (SPEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 414.27K . يتم تحديث سعر SPEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق real fast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.26K - تغيير سعر real fast خلال اليوم هو -3.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 733.35M

أداء سعر real fast (SPEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر real fast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر real fast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر real fast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر real fast مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.98% 30 يوم $ 0 -55.57% 60 يوم $ 0 -71.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر real fast (SPEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر real fast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 تغير السعر (1 ساعة) -2.42% تغير السعر (1يوم) -3.98% تغير السعر (7 أيام) -42.40%

معلومات سوق real fast (SPEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: