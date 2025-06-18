سعر ReadyAI (SN33)
سعر ReadyAI (SN33) المباشر لليوم هو USD 6.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.62M. يتم تحديث سعر SN33 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReadyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ReadyAI خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.25M
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خلال اليوم، كان سعر ReadyAI مقابل USD هو $ -0.067281044258914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReadyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReadyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReadyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.067281044258914
|-1.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReadyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.09%
-21.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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