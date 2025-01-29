سعر ratomilton (MILTON)
سعر ratomilton (MILTON) المباشر لليوم هو USD 0.01208836. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.40M. يتم تحديث سعر MILTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ratomilton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.57M
- تغيير سعر ratomilton خلال اليوم هو +126.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ratomilton مقابل USD هو $ +0.00674913 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ratomilton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ratomilton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ratomilton مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00674913
|+126.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ratomilton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
+126.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin
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