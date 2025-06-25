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سعر Ratio1 (R1)

USD

مخطط سعر Ratio1 (R1) المباشر

$4.56
$4.56$4.56
+15.50%(1D)

سعر Ratio1 (R1) لليوم

سعر Ratio1 (R1) المباشر لليوم هو USD 4.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.34M. يتم تحديث سعر R1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ratio1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ratio1 خلال اليوم هو +18.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.58M

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أداء سعر Ratio1 (R1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ratio1 مقابل USD هو $ +0.712668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ratio1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ratio1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ratio1 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.712668+18.51%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Ratio1 (R1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ratio1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

$ 5.67
$ 5.67$ 5.67

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

-5.37%

+18.51%

-21.19%

معلومات سوق Ratio1 (R1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 16.34M
$ 16.34M$ 16.34M

--
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3.58M
3.58M 3.58M

ما هو Ratio1 ( R1 )

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

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توكنوميكس Ratio1 (R1)

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