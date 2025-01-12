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سعر Rabbit Finance (RABBIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.92K . يتم تحديث سعر RABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rabbit Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.87 - تغيير سعر Rabbit Finance خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 106.45M

أداء سعر Rabbit Finance (RABBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ 0 +27.28% 60 يوم $ 0 +56.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rabbit Finance (RABBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbit Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -0.41%

معلومات سوق Rabbit Finance (RABBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: