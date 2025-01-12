سعر Rabbit Finance (RABBIT)
سعر Rabbit Finance (RABBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.92K. يتم تحديث سعر RABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rabbit Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.87
- تغيير سعر Rabbit Finance خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 106.45M
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خلال اليوم، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbit Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|+27.28%
|60 يوم
|$ 0
|+56.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbit Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.41%
-0.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy.
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