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سعر QUEEN POOIE (QUEEN2) المباشر لليوم هو USD 0.00318599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.08M . يتم تحديث سعر QUEEN2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QUEEN POOIE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.00K - تغيير سعر QUEEN POOIE خلال اليوم هو +2.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.22B

أداء سعر QUEEN POOIE (QUEEN2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QUEEN POOIE (QUEEN2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QUEEN POOIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00308766$ 0.00308766 $ 0.00308766 24 ساعة مرتفع $ 0.00336278$ 0.00336278 $ 0.00336278 عالية طوال الوقت $ 0.00341614$ 0.00341614 $ 0.00341614 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) +2.85% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق QUEEN POOIE (QUEEN2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: