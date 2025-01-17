سعر QUEEN POOIE (QUEEN2)
سعر QUEEN POOIE (QUEEN2) المباشر لليوم هو USD 0.00318599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.08M. يتم تحديث سعر QUEEN2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QUEEN POOIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.00K
- تغيير سعر QUEEN POOIE خلال اليوم هو +2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.22B
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خلال اليوم، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QUEEN POOIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QUEEN POOIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
+2.85%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
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