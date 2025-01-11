سعر Qubit (QBT)
سعر Qubit (QBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qubit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.55
- تغيير سعر Qubit خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Qubit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qubit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qubit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qubit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|+21.50%
|60 يوم
|$ 0
|+54.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qubit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+0.26%
-1.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qubit is Mound’s innovative DeFi lending protocol that is optimized to deliver lending as a utility for the BSC. With zero withdrawal fees, Qubit not only reduces the cost of lending and borrowing for retail users, it also enables PancakeBunny and other BSC yield aggregators to employ leveraged strategies to maximize Single Asset returns. Qubit is also committed to supporting vertical integration of code review for PancakeBunny and other farming platforms to enhance BSC ecosystem security, as well as to avoid the destabilizing impact on Layer 2 services of disorganized migrations on Layer 1. Once the Qubit launch has established a steady equilibrium, we expect to launch a wide spectrum of derivative products (such as margin trading) shortly thereafter.
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