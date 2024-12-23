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سعر PunkCity (PUNK) المباشر لليوم هو USD 0.483236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.07M . يتم تحديث سعر PUNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PunkCity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K - تغيير سعر PunkCity خلال اليوم هو -4.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.29M

أداء سعر PunkCity (PUNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.0208253561921256 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.1883945319 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.2909419468 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.9638391744187156 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0208253561921256 -4.13% 30 يوم $ -0.1883945319 -38.98% 60 يوم $ -0.2909419468 -60.20% 90 يوم $ -0.9638391744187156 -66.60%

تحليل سعر PunkCity (PUNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PunkCity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.450599$ 0.450599 $ 0.450599 24 ساعة مرتفع $ 0.525315$ 0.525315 $ 0.525315 عالية طوال الوقت $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 تغير السعر (1 ساعة) -7.68% تغير السعر (1يوم) -4.13% تغير السعر (7 أيام) -19.74%

معلومات سوق PunkCity (PUNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: