سعر PunkCity (PUNK)
سعر PunkCity (PUNK) المباشر لليوم هو USD 0.483236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.07M. يتم تحديث سعر PUNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PunkCity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K
- تغيير سعر PunkCity خلال اليوم هو -4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.29M
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خلال اليوم، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.0208253561921256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.1883945319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.2909419468 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PunkCity مقابل USD هو $ -0.9638391744187156 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0208253561921256
|-4.13%
|30 يوم
|$ -0.1883945319
|-38.98%
|60 يوم
|$ -0.2909419468
|-60.20%
|90 يوم
|$ -0.9638391744187156
|-66.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PunkCity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.68%
-4.13%
-19.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.
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