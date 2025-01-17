سعر Pulse Inu (PINU)
سعر Pulse Inu (PINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pulse Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.06
- تغيير سعر Pulse Inu خلال اليوم هو +3.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pulse Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulse Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulse Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulse Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.99%
|30 يوم
|$ 0
|-25.05%
|60 يوم
|$ 0
|+21.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulse Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+3.99%
+25.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Pulse Inu is a 0% tax memeoin built on the Pulsechain network. $PINU offers all investors easy accessible of their tokens and trading. Pulse Inu will be exploring other utilities that is needed on the Pulsechain in the future. What makes your project unique? $PINU is the first memecoin that has 0% tax and LP burnt History of your project. Strong developers in the memecoin game over in Ethereum Network. Bridged over Pulsechain in order to take advantage What’s next for your project? CEX listing, more marketing. What can your token be used for? Trading
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