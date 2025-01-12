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سعر Principals Network (PNET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.02K . يتم تحديث سعر PNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Principals Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K - تغيير سعر Principals Network خلال اليوم هو -4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.33M

أداء سعر Principals Network (PNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Principals Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Principals Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Principals Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Principals Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.92% 30 يوم $ 0 -99.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Principals Network (PNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Principals Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03156964$ 0.03156964 $ 0.03156964 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -4.92% تغير السعر (7 أيام) -28.23%

معلومات سوق Principals Network (PNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: