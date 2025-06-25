سعر PrimoAI ($PRIMO)
سعر PrimoAI ($PRIMO) المباشر لليوم هو USD 0.00093984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 469.92K. يتم تحديث سعر $PRIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PrimoAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PrimoAI خلال اليوم هو +19.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ +0.00015608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015608
|+19.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PrimoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
+19.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.
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