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سعر PrimoAI ($PRIMO) المباشر لليوم هو USD 0.00093984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 469.92K . يتم تحديث سعر $PRIMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PrimoAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PrimoAI خلال اليوم هو +19.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر PrimoAI ($PRIMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ +0.00015608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PrimoAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015608 +19.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PrimoAI ($PRIMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PrimoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00078376$ 0.00078376 $ 0.00078376 24 ساعة مرتفع $ 0.00103342$ 0.00103342 $ 0.00103342 عالية طوال الوقت $ 0.00118156$ 0.00118156 $ 0.00118156 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) +19.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PrimoAI ($PRIMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: