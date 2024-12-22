سعر PREME Token (PREME)
سعر PREME Token (PREME) المباشر لليوم هو USD 0.00637775. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 596.56K. يتم تحديث سعر PREME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PREME Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر PREME Token خلال اليوم هو -2.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.61M
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خلال اليوم، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ -0.00015939836798139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0004016738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0017720846 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0010360872502695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00015939836798139
|-2.43%
|30 يوم
|$ +0.0004016738
|+6.30%
|60 يوم
|$ +0.0017720846
|+27.79%
|90 يوم
|$ +0.0010360872502695
|+19.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PREME Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.43%
-21.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.
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