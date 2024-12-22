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سعر PREME Token (PREME) المباشر لليوم هو USD 0.00637775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 596.56K . يتم تحديث سعر PREME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PREME Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر PREME Token خلال اليوم هو -2.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.61M

أداء سعر PREME Token (PREME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ -0.00015939836798139 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0004016738 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0017720846 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PREME Token مقابل USD هو $ +0.0010360872502695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00015939836798139 -2.43% 30 يوم $ +0.0004016738 +6.30% 60 يوم $ +0.0017720846 +27.79% 90 يوم $ +0.0010360872502695 +19.40%

تحليل سعر PREME Token (PREME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PREME Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00624699$ 0.00624699 $ 0.00624699 24 ساعة مرتفع $ 0.00660546$ 0.00660546 $ 0.00660546 عالية طوال الوقت $ 0.03344384$ 0.03344384 $ 0.03344384 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.43% تغير السعر (7 أيام) -21.31%

معلومات سوق PREME Token (PREME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: