سعر POWSCHE (POWSCHE)
سعر POWSCHE (POWSCHE) المباشر لليوم هو USD 0.04041592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.05M. يتم تحديث سعر POWSCHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POWSCHE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.05K
- تغيير سعر POWSCHE خلال اليوم هو -2.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.89M
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خلال اليوم، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ -0.00124814494299861 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00124814494299861
|-2.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POWSCHE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-2.99%
-30.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
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