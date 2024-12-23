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سعر POWSCHE (POWSCHE) المباشر لليوم هو USD 0.04041592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.05M . يتم تحديث سعر POWSCHE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POWSCHE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.05K - تغيير سعر POWSCHE خلال اليوم هو -2.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.89M

أداء سعر POWSCHE (POWSCHE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ -0.00124814494299861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POWSCHE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00124814494299861 -2.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POWSCHE (POWSCHE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POWSCHE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03977405$ 0.03977405 $ 0.03977405 24 ساعة مرتفع $ 0.04182289$ 0.04182289 $ 0.04182289 عالية طوال الوقت $ 0.13643$ 0.13643 $ 0.13643 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -2.99% تغير السعر (7 أيام) -30.46%

معلومات سوق POWSCHE (POWSCHE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: