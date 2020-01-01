توكنوميكس POWSCHE (POWSCHE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول POWSCHE (POWSCHE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات POWSCHE (POWSCHE) POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. الموقع الرسمي: https://powsche.com/ اشتر POWSCHE الآن!

توكنوميكس POWSCHE (POWSCHE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار POWSCHE (POWSCHE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M إجمالي العرض: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M العرض المتداول: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 السعر الحالي: $ 0.02039183 $ 0.02039183 $ 0.02039183 معرفة المزيد عن سعر POWSCHE (POWSCHE)

توكنوميكس POWSCHE (POWSCHE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس POWSCHE (POWSCHE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POWSCHE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POWSCHE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POWSCHE، استكشف السعر المباشر لتوكن POWSCHE!

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