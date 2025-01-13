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سعر Power Staked SOL (PWRSOL)

USD

مخطط سعر Power Staked SOL (PWRSOL) المباشر

$208.82
$208.82$208.82
0.00%(1D)

سعر Power Staked SOL (PWRSOL) لليوم

سعر Power Staked SOL (PWRSOL) المباشر لليوم هو USD 208.82. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PWRSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Power Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44
- تغيير سعر Power Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Power Staked SOL (PWRSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ -13.2832072560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ -22.8545972480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ +42.97066083430324 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -13.2832072560-6.36%
60 يوم$ -22.8545972480-10.94%
90 يوم$ +42.97066083430324+25.91%

تحليل سعر Power Staked SOL (PWRSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Power Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 0$ 0

$ 278.89
$ 278.89$ 278.89

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-8.68%

معلومات سوق Power Staked SOL (PWRSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 5.44
$ 5.44$ 5.44

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المصدر Power Staked SOL (PWRSOL)

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عملة PWRSOL إلى العملات المحلية

1 PWRSOL إلى AUD
A$338.2884
1 PWRSOL إلى GBP
169.1442
1 PWRSOL إلى EUR
202.5554
1 PWRSOL إلى USD
$208.82
1 PWRSOL إلى MYR
RM937.6018
1 PWRSOL إلى TRY
7,392.228
1 PWRSOL إلى JPY
¥32,924.6494
1 PWRSOL إلى RUB
21,222.3766
1 PWRSOL إلى INR
17,994.0194
1 PWRSOL إلى IDR
Rp3,423,278.1408
1 PWRSOL إلى PHP
12,320.38
1 PWRSOL إلى EGP
￡E.10,545.41
1 PWRSOL إلى BRL
R$1,277.9784
1 PWRSOL إلى CAD
C$300.7008
1 PWRSOL إلى BDT
25,586.7146
1 PWRSOL إلى NGN
325,264.2966
1 PWRSOL إلى UAH
8,868.5854
1 PWRSOL إلى VES
Bs11,067.46
1 PWRSOL إلى PKR
Rs58,411.1304
1 PWRSOL إلى KZT
110,720.5404
1 PWRSOL إلى THB
฿7,241.8776
1 PWRSOL إلى TWD
NT$6,914.0302
1 PWRSOL إلى CHF
Fr190.0262
1 PWRSOL إلى HKD
HK$1,624.6196
1 PWRSOL إلى MAD
.د.م2,106.9938