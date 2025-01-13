سعر Power Staked SOL (PWRSOL)
سعر Power Staked SOL (PWRSOL) المباشر لليوم هو USD 208.82. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PWRSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Power Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44
- تغيير سعر Power Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ -13.2832072560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ -22.8545972480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Power Staked SOL مقابل USD هو $ +42.97066083430324 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -13.2832072560
|-6.36%
|60 يوم
|$ -22.8545972480
|-10.94%
|90 يوم
|$ +42.97066083430324
|+25.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Power Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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