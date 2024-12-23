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سعر Pocketcoin (PKOIN) المباشر لليوم هو USD 0.559072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M . يتم تحديث سعر PKOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pocketcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.96K - تغيير سعر Pocketcoin خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.42M

أداء سعر Pocketcoin (PKOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0016679998872882 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0110723650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0948020067 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.2338065677627689 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016679998872882 -0.29% 30 يوم $ -0.0110723650 -1.98% 60 يوم $ -0.0948020067 -16.95% 90 يوم $ -0.2338065677627689 -29.48%

تحليل سعر Pocketcoin (PKOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pocketcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.546854$ 0.546854 $ 0.546854 24 ساعة مرتفع $ 0.567174$ 0.567174 $ 0.567174 عالية طوال الوقت $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

معلومات سوق Pocketcoin (PKOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: