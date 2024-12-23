سعر Pocketcoin (PKOIN)
سعر Pocketcoin (PKOIN) المباشر لليوم هو USD 0.559072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M. يتم تحديث سعر PKOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pocketcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.96K
- تغيير سعر Pocketcoin خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.42M
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خلال اليوم، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0016679998872882 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0110723650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.0948020067 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pocketcoin مقابل USD هو $ -0.2338065677627689 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016679998872882
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0110723650
|-1.98%
|60 يوم
|$ -0.0948020067
|-16.95%
|90 يوم
|$ -0.2338065677627689
|-29.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pocketcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-0.29%
-4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.
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