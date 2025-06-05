سعر Plume USD (PUSD)
سعر Plume USD (PUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.69M. يتم تحديث سعر PUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plume USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Plume USD خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 41.69M
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خلال اليوم، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plume USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.
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