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سعر Plume USD (PUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.69M . يتم تحديث سعر PUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plume USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Plume USD خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.69M

أداء سعر Plume USD (PUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plume USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Plume USD (PUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plume USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Plume USD (PUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: