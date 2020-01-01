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أعلى النظام البيئي لشبكة الأعمدة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لشبكة الأعمدة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.55
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
3
USD1
USD1
USD1
$ 0.99984
0.00%
-0.03%
-0.05%
$ 4.39B
$ 1.39M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 2.47M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 957.45M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.49M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,495
+0.43%
+0.02%
+2.38%
$ 546.35M
$ 23.62K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99914
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 215.16M
$ 6.49M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
10
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012569
-0.55%
-4.89%
+5.92%
$ 72.47M
$ 29.51M
11
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,398.51
-0.08%
+0.01%
+0.81%
$ 71.83M
$ 386.31K
12
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.087
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 68.64M
--
13
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.46M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.62M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 51.06M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999653
0.00%
0.00%
-0.63%
$ 32.87M
$ 5.00M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.278244
-0.03%
-0.02%
-9.15%
$ 15.10M
$ 54.99K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.95
-0.01%
+0.01%
+2.16%
$ 13.89M
$ 342.97K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.39M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 5.10M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+1.38%
$ 4.52M
$ 3.28K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.988803
0.00%
+0.00%
+1.66%
$ 2.92M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 2.47M
$ 396.61K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.43M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.25M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.075
+5.08%
+0.00%
-0.46%
$ 1.42M
$ 132.42
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01261942
+0.26%
-0.05%
+8.37%
$ 919.20K
$ 6.17K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 352.57K
$ 1.55K
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 183.92K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 100.22K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.051
0.00%
0.00%
+0.67%
$ 41.10K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.10K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الأعمدة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لشبكة الأعمدة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 35 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $90.88B.
ما هو التوكن النظام البيئي لشبكة الأعمدة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لشبكة الأعمدة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LINK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الأعمدة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 35 النظام البيئي لشبكة الأعمدة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الأعمدة الشائعة USDC, LINK, USD1. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لشبكة الأعمدة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الأعمدة حوالي $90.88B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لشبكة الأعمدة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.