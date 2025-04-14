سعر Physical Gold (GOLD)
سعر Physical Gold (GOLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.23K. يتم تحديث سعر GOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Physical Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Physical Gold خلال اليوم هو -25.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.45M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOLD.
خلال اليوم، كان سعر Physical Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Physical Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Physical Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Physical Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Physical Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-25.17%
+29.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Where Physical Gold Becomes Virtual Treasure. GOLD is a token based on SOLANA blockchain, GOLD aim to maintain virtual asset as valuable as GOLD, virtual variants of real gold, tradeable with gold in the future with 1:1 quantity. GOLD is a revolutionary cryptocurrency that embodies the value, luxury, and scarcity of gold. Our mission is to create a store of value that empowers individuals to secure their financial futures.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOLD إلى VND
₫--
|1 GOLD إلى AUD
A$--
|1 GOLD إلى GBP
￡--
|1 GOLD إلى EUR
€--
|1 GOLD إلى USD
$--
|1 GOLD إلى MYR
RM--
|1 GOLD إلى TRY
₺--
|1 GOLD إلى JPY
¥--
|1 GOLD إلى RUB
₽--
|1 GOLD إلى INR
₹--
|1 GOLD إلى IDR
Rp--
|1 GOLD إلى KRW
₩--
|1 GOLD إلى PHP
₱--
|1 GOLD إلى EGP
￡E.--
|1 GOLD إلى BRL
R$--
|1 GOLD إلى CAD
C$--
|1 GOLD إلى BDT
৳--
|1 GOLD إلى NGN
₦--
|1 GOLD إلى UAH
₴--
|1 GOLD إلى VES
Bs--
|1 GOLD إلى PKR
Rs--
|1 GOLD إلى KZT
₸--
|1 GOLD إلى THB
฿--
|1 GOLD إلى TWD
NT$--
|1 GOLD إلى AED
د.إ--
|1 GOLD إلى CHF
Fr--
|1 GOLD إلى HKD
HK$--
|1 GOLD إلى MAD
.د.م--
|1 GOLD إلى MXN
$--