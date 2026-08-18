سعر PETRO PENGUINS اليوم

السعر المباشر لمشروع PETRO PENGUINS (PENGO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENGO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PENGO.

يحتل PETRO PENGUINS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 310,419، مع عرض متداول قدره 999.98M PENGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENGO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00771213، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PENGO بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+4.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.62K.

معلومات سوق PETRO PENGUINS (PENGO)

القيمة السوقية $ 310.42K$ 310.42K $ 310.42K الحجم (24 ساعة) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 310.42K$ 310.42K $ 310.42K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,977,675.19585 999,977,675.19585 999,977,675.19585

القيمة السوقية الحالية لـ PETRO PENGUINS هي $ 310.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.62K. العرض المتداول لـ PENGO يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999977675.19585. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.42K.