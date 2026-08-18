سعر Perpetual Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Perpetual Bitcoin (PB) اليوم هو $ 0.216164، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PB الحالي إلى USD هو $ 0.216164 لكل PB.

يحتل Perpetual Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,539,448، مع عرض متداول قدره 21.00M PB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PB بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.374757، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.137937.

على المدى القصير، تحرك PB بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و-0.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.17.

معلومات سوق Perpetual Bitcoin (PB)

القيمة السوقية $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M الحجم (24 ساعة) $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Perpetual Bitcoin هي $ 4.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.17. العرض المتداول لـ PB يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.54M.