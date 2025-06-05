سعر PepeTopia (PEPETOPIA)
سعر PepeTopia (PEPETOPIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.52K. يتم تحديث سعر PEPETOPIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PepeTopia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PepeTopia خلال اليوم هو +1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر PepeTopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PepeTopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PepeTopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PepeTopia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PepeTopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
+1.27%
-2.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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