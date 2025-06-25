سعر PePeonTron (PEPEONTRON)
سعر PePeonTron (PEPEONTRON) المباشر لليوم هو USD 0.062415. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.41M. يتم تحديث سعر PEPEONTRON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PePeonTron الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PePeonTron خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PePeonTron مقابل USD هو $ +0.00029765 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PePeonTron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PePeonTron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PePeonTron مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029765
|+0.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PePeonTron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
+0.48%
+21.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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