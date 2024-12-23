سعر Pepega (PEPEGA)
سعر Pepega (PEPEGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.81K. يتم تحديث سعر PEPEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepega الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K
- تغيير سعر Pepega خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Pepega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepega مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-59.68%
|60 يوم
|$ 0
|-44.15%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.71%
-21.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepega Coin is a playful cryptocurrency inspired by the popular Twitch emote "Pepega." Launched with a lighthearted spirit, it embodies the fun and whimsy of internet culture.
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