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سعر Pepe On Fire (PFIRE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.16K . يتم تحديث سعر PFIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe On Fire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.40 - تغيير سعر Pepe On Fire خلال اليوم هو +4.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.40T

أداء سعر Pepe On Fire (PFIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.61% 30 يوم $ 0 -50.07% 60 يوم $ 0 -49.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe On Fire (PFIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe On Fire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +11.24% تغير السعر (1يوم) +4.61% تغير السعر (7 أيام) -31.49%

معلومات سوق Pepe On Fire (PFIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: