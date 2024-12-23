سعر Pepe On Fire (PFIRE)
سعر Pepe On Fire (PFIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.16K. يتم تحديث سعر PFIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe On Fire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.40
- تغيير سعر Pepe On Fire خلال اليوم هو +4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.40T
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خلال اليوم، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe On Fire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.61%
|30 يوم
|$ 0
|-50.07%
|60 يوم
|$ 0
|-49.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe On Fire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.24%
+4.61%
-31.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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