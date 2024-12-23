احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PCI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PCI.

سعر Paycoin (PCI) المباشر لليوم هو USD 0.093305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.51M . يتم تحديث سعر PCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paycoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.96K - تغيير سعر Paycoin خلال اليوم هو +3.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.02B

أداء سعر Paycoin (PCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ +0.00313248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.0102331605 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.0010263363 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.01575307570871909 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00313248 +3.47% 30 يوم $ -0.0102331605 -10.96% 60 يوم $ -0.0010263363 -1.09% 90 يوم $ -0.01575307570871909 -14.44%

تحليل سعر Paycoin (PCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paycoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.08828$ 0.08828 $ 0.08828 24 ساعة مرتفع $ 0.095376$ 0.095376 $ 0.095376 عالية طوال الوقت $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) +3.47% تغير السعر (7 أيام) -18.07%

معلومات سوق Paycoin (PCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: