سعر Paycoin (PCI)
سعر Paycoin (PCI) المباشر لليوم هو USD 0.093305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.51M. يتم تحديث سعر PCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paycoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.96K
- تغيير سعر Paycoin خلال اليوم هو +3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.02B
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خلال اليوم، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ +0.00313248 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.0102331605 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.0010263363 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paycoin مقابل USD هو $ -0.01575307570871909 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00313248
|+3.47%
|30 يوم
|$ -0.0102331605
|-10.96%
|60 يوم
|$ -0.0010263363
|-1.09%
|90 يوم
|$ -0.01575307570871909
|-14.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paycoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.01%
+3.47%
-18.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.
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|1 PCI إلى AUD
A$0.14835495
|1 PCI إلى GBP
￡0.07371095
|1 PCI إلى EUR
€0.08863975
|1 PCI إلى USD
$0.093305
|1 PCI إلى MYR
RM0.4198725
|1 PCI إلى TRY
₺3.2824699
|1 PCI إلى JPY
¥14.5873037
|1 PCI إلى RUB
₽9.58895485
|1 PCI إلى INR
₹7.9253267
|1 PCI إلى IDR
Rp1,504.91914415
|1 PCI إلى PHP
₱5.48913315
|1 PCI إلى EGP
￡E.4.74642535
|1 PCI إلى BRL
R$0.5672944
|1 PCI إلى CAD
C$0.13342615
|1 PCI إلى BDT
৳11.10422805
|1 PCI إلى NGN
₦144.21127495
|1 PCI إلى UAH
₴3.89734985
|1 PCI إلى VES
Bs4.758555
|1 PCI إلى PKR
Rs25.86694515
|1 PCI إلى KZT
₸48.79944805
|1 PCI إلى THB
฿3.1891649
|1 PCI إلى TWD
NT$3.04454215
|1 PCI إلى CHF
Fr0.08304145
|1 PCI إلى HKD
HK$0.72497985
|1 PCI إلى MAD
.د.م0.9349161