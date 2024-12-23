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سعر Patchwork Naval (NAVAL) المباشر لليوم هو USD 0.00293999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.87M . يتم تحديث سعر NAVAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Patchwork Naval الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.11K - تغيير سعر Patchwork Naval خلال اليوم هو +14.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 980.78M

أداء سعر Patchwork Naval (NAVAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ +0.00037843 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ -0.0015353580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037843 +14.77% 30 يوم $ -0.0015353580 -52.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Patchwork Naval (NAVAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Patchwork Naval: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00255127$ 0.00255127 $ 0.00255127 24 ساعة مرتفع $ 0.00322945$ 0.00322945 $ 0.00322945 عالية طوال الوقت $ 0.01805902$ 0.01805902 $ 0.01805902 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) +14.77% تغير السعر (7 أيام) -20.13%

معلومات سوق Patchwork Naval (NAVAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: