سعر Patchwork Naval (NAVAL)
سعر Patchwork Naval (NAVAL) المباشر لليوم هو USD 0.00293999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.87M. يتم تحديث سعر NAVAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patchwork Naval الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.11K
- تغيير سعر Patchwork Naval خلال اليوم هو +14.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.78M
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خلال اليوم، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ +0.00037843 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ -0.0015353580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patchwork Naval مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037843
|+14.77%
|30 يوم
|$ -0.0015353580
|-52.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patchwork Naval: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
+14.77%
-20.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.
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