سعر Paribus اليوم

السعر المباشر لمشروع Paribus (PBX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PBX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PBX.

يحتل Paribus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,546.03، مع عرض متداول قدره 7.94B PBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PBX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04194925، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PBX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-45.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Paribus (PBX)

القيمة السوقية $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11,157,282,466.99T$ 11,157,282,466.99T $ 11,157,282,466.99T إمداد دورة التداول 7.94B 7.94B 7.94B إجمالي العرض 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747

القيمة السوقية الحالية لـ Paribus هي $ 9.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PBX يبلغ 7.94B، مع إجمالي عرض 9282289336.283747. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11,157,282,466.99T.