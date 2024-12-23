سعر Parachute (PAR)
سعر Parachute (PAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.57K. يتم تحديث سعر PAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parachute الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.19
- تغيير سعر Parachute خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 620.94M
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خلال اليوم، كان سعر Parachute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parachute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parachute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parachute مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-23.21%
|60 يوم
|$ 0
|-1.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parachute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.23%
-0.23%
-23.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Parachute is the community behind PAR. PAR is the governance token of Parachute.
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