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سعر Paper Plane (PLANE) المباشر لليوم هو USD 0.00587887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.07K . يتم تحديث سعر PLANE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paper Plane الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.51K - تغيير سعر Paper Plane خلال اليوم هو -3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Paper Plane (PLANE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.000186884313074004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.0021908443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.0017523653 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.01630470566063806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000186884313074004 -3.08% 30 يوم $ -0.0021908443 -37.26% 60 يوم $ -0.0017523653 -29.80% 90 يوم $ -0.01630470566063806 -73.49%

تحليل سعر Paper Plane (PLANE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paper Plane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00467233$ 0.00467233 $ 0.00467233 24 ساعة مرتفع $ 0.00694045$ 0.00694045 $ 0.00694045 عالية طوال الوقت $ 0.11842$ 0.11842 $ 0.11842 تغير السعر (1 ساعة) +5.52% تغير السعر (1يوم) -3.08% تغير السعر (7 أيام) -25.50%

معلومات سوق Paper Plane (PLANE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: