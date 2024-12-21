سعر Paper Plane (PLANE)
سعر Paper Plane (PLANE) المباشر لليوم هو USD 0.00587887. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.07K. يتم تحديث سعر PLANE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paper Plane الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.51K
- تغيير سعر Paper Plane خلال اليوم هو -3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.000186884313074004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.0021908443 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.0017523653 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paper Plane مقابل USD هو $ -0.01630470566063806 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000186884313074004
|-3.08%
|30 يوم
|$ -0.0021908443
|-37.26%
|60 يوم
|$ -0.0017523653
|-29.80%
|90 يوم
|$ -0.01630470566063806
|-73.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paper Plane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.52%
-3.08%
-25.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.
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₺0.2068774353
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¥0.9196904228
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₹0.4993512178
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