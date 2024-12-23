سعر Pajamas Cat (PAJAMAS)
سعر Pajamas Cat (PAJAMAS) المباشر لليوم هو USD 0.00333425. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.27M. يتم تحديث سعر PAJAMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pajamas Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.02K
- تغيير سعر Pajamas Cat خلال اليوم هو +27.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.89M
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خلال اليوم، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ +0.00072366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ -0.0016742462 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ +0.0006802283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ -0.000442153660142965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00072366
|+27.72%
|30 يوم
|$ -0.0016742462
|-50.21%
|60 يوم
|$ +0.0006802283
|+20.40%
|90 يوم
|$ -0.000442153660142965
|-11.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pajamas Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+20.84%
+27.72%
-32.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."
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