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سعر Pajamas Cat (PAJAMAS) المباشر لليوم هو USD 0.00333425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.27M . يتم تحديث سعر PAJAMAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pajamas Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.02K - تغيير سعر Pajamas Cat خلال اليوم هو +27.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.89M

أداء سعر Pajamas Cat (PAJAMAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ +0.00072366 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ -0.0016742462 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ +0.0006802283 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pajamas Cat مقابل USD هو $ -0.000442153660142965 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00072366 +27.72% 30 يوم $ -0.0016742462 -50.21% 60 يوم $ +0.0006802283 +20.40% 90 يوم $ -0.000442153660142965 -11.70%

تحليل سعر Pajamas Cat (PAJAMAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pajamas Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00259068$ 0.00259068 $ 0.00259068 24 ساعة مرتفع $ 0.00303254$ 0.00303254 $ 0.00303254 عالية طوال الوقت $ 0.03509586$ 0.03509586 $ 0.03509586 تغير السعر (1 ساعة) +20.84% تغير السعر (1يوم) +27.72% تغير السعر (7 أيام) -32.10%

معلومات سوق Pajamas Cat (PAJAMAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: