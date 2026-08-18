سعر PAID اليوم

السعر المباشر لمشروع PAID (PAID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAID.

يحتل PAID حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,475، مع عرض متداول قدره 589.69M PAID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.04، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAID بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PAID (PAID)

القيمة السوقية $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K إمداد دورة التداول 589.69M 589.69M 589.69M إجمالي العرض 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

القيمة السوقية الحالية لـ PAID هي $ 51.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAID يبلغ 589.69M، مع إجمالي عرض 589686914.6. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.48K.