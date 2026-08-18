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سعر PAID المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PAID هي 51,475 USD. تابع تحديثات أسعار PAID إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PAID المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PAID هي 51,475 USD. تابع تحديثات أسعار PAID إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PAID

معلومات سعر PAID

ما هو PAID

الموقع الرسمي لـ PAID

اقتصاد توكن PAID

توقعات سعر PAID

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شعار PAID

سعر PAID (PAID)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PAID إلى USD:

$0.00008729
$0.00008729$0.00008729
-2.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PAID (PAID) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:16:30 (UTC+8)

سعر PAID اليوم

السعر المباشر لمشروع PAID (PAID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAID.

يحتل PAID حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,475، مع عرض متداول قدره 589.69M PAID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.04، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAID بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PAID (PAID)

$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K

--
----

$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K

589.69M
589.69M 589.69M

589,686,914.6
589,686,914.6 589,686,914.6

القيمة السوقية الحالية لـ PAID هي $ 51.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAID يبلغ 589.69M، مع إجمالي عرض 589686914.6. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.48K.

سجل سعر PAID بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.04
$ 6.04$ 6.04

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.25%

-6.23%

-6.23%

سجل سعر PAID (PAID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PAID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAID مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.25%
30 يوم$ 0-18.34%
60 يوم$ 0-17.07%
90 يوم----

توقعات أسعار PAID

PAID (PAID) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PAID في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPAID (PAID) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PAID نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر PAID الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PAID للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PAID.

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نبذة عن PAID

ما هو سعر PAID (PAID) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة -2.25%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز PAID المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من PAID 589686914.6، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون PAID حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ PAID عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ PAID اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $51475، مما يضع PAID في المرتبة #6924 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول PAID اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ PAID؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة -2.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Launchpad,Base Ecosystem,Base Native، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PAID

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:16:30 (UTC+8)

تحديثات PAID (PAID) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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