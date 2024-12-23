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سعر PADAWAN (PADAWAN) المباشر لليوم هو USD 0.02187674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.89K . يتم تحديث سعر PADAWAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PADAWAN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K - تغيير سعر PADAWAN خلال اليوم هو +2.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.98M

أداء سعر PADAWAN (PADAWAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PADAWAN مقابل USD هو $ +0.00051936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PADAWAN مقابل USD هو $ -0.0084323500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PADAWAN مقابل USD هو $ +0.0191709547 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PADAWAN مقابل USD هو $ +0.006553629722673586 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051936 +2.43% 30 يوم $ -0.0084323500 -38.54% 60 يوم $ +0.0191709547 +87.63% 90 يوم $ +0.006553629722673586 +42.77%

تحليل سعر PADAWAN (PADAWAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PADAWAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02062551$ 0.02062551 $ 0.02062551 24 ساعة مرتفع $ 0.02249783$ 0.02249783 $ 0.02249783 عالية طوال الوقت $ 0.177808$ 0.177808 $ 0.177808 تغير السعر (1 ساعة) +3.23% تغير السعر (1يوم) +2.43% تغير السعر (7 أيام) -26.61%

معلومات سوق PADAWAN (PADAWAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: